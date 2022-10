GdS – Verona | Cioffi verso l’esonero | in pole c’è Andreazzoli

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) 2022-10-10 13:41:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: In queste ore il club ufficializzeràdel tecnico reduce dal quarto ko di fila. In agenda anche un summit con l’ex tecnico dell’Empoli, ora grande favorito Gabrieleoggi sarà esonerato dalla guida tecnica del. La decisione del club è imminente, nel pomeriggio è attesa la comunicazione ufficiale. In queste ore è in agenda pure un incontro con Aurelio, inper la sostituzione. Quarto ko — L’Hellas ha perso ieri, in trasferta con la Salernitana, la quarta partita di fila. I gialloblù hanno fin qui raccolto 5 punti, con una sola vittoria (con la Sampdoria), due pareggi (col Bologna e l’Empoli) e sei gare perse. La dirigenza gialloblù aveva fissato l’ultima chance per ...