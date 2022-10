F1 Giappone | il regolamento parla chiaro ma in tv si grida subito al complotto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Che nella Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) ci sia qualcosa che vada rivisto non c’è dubbio. Vedere una gru in pista mentre girano le monoposto lo dimostra. Sulla stessa pista dove perse la vita Jules Bianchi, non è ammissibile. Se questo fosse accaduto in qualche paese arabo cosa avremmo detto, che queste cose accadono solo nei paesi senza cultura motoristica! Ma ieri eravamo in, dannazione! La morte di Charlie Whiting ha creato un vuoto che, chiunque si voglia provare a mettere in quella posizione, non riuscirà a colmare in poco tempo. E’ sbagliato però addossare sempre dubbi, sospetti, complotti, sulle spalle della Federazione. Critiche mosse spesso più dal tifo e dal desiderio di voler vedere una Ferrari vincere ad ogni costo che da una sana analisi obiettiva dei fatti. Sul budget cap, ad esempio, qualunque sarà l’esito della verifica ...