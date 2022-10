Berlusconi gela i gufi | «Massima fiducia in Giorgia Ha la grinta giusta per guidare l’Italia»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nessuna revanche («non ho alcuno spirito di rivalsa») e nessun suggerimento al futuro premier («non ha bisogno dei miei consigli»), ma tanta disponibilità a far camminare bene il futuro governo. A parlare, in un’intervista al Giornale, è Silvio, fresco di elezione al Senato dopo un forzato esilio durato nove anni. Vi fu espulso per effetto dell’applicazione della legge Severino a seguito di una incondanna per frode fiscale. Dopo anni di inseguimento, le toghe politicizzate avevano acchiappato la preda. Una ferita per, ma anche per il Paese, che da allora ha dovuto attendere più di due lustri prima di riottenere un governo espressione della volontà popolare.intervistato dal Giornale «Spero che quella stagione possa essere finalmente alle nostre spalle», ...