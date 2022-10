Attacco all' ayatollah La protesta alza il tiro | raid degli hacker alla tv del regime

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Iran, programmi interrotti con l'immagine della guida suprema in fiamme poi le foto delle giovani uccise perché si sono ribellatedittatura. L'appello a non fermarsi: 'Il sangue dei nostri ...

La conseguenza è che la risposta a unsarà giustificata dall'aggressione alla Russia. Putin ... Nello scenario a) le aziende patriottiche sono allineate'interesse nazionale (la Cina prevale, ...Iran, programmi interrotti con l'immagine della guida suprema in fiamme poi le foto delle giovani uccise perché si sono ribellate alla dittatura. L'appello a non fermarsi: 'Il sangue dei nostri ...L’impatto con la categoria e l’emozione dell’esordio in A2 per tanti frenano la Consar Rcm che nella gara d’apertura del secondo campionato nazionale cede al Pala Costa dei Lupi di Santa Croce sull’Ar ...Iran, programmi interrotti con l’immagine della guida suprema in fiamme poi le foto delle giovani uccise perché si sono ribellate alla dittatura. L’appello a non fermarsi: "Il sangue dei nostri giovan ...