Amici 22 | Wax offende Rudy Zerbi | “Falso | bastard*” Malore e caos in studio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Wax ha offesoad22 ed è scoppiato ilinnella puntata del daytime del 10 ottobre andata in onda su Canale 5. Nell'appuntamento domenicale il professore aveva espresso un giudizio aspro sull'esibizione del cantautore, quest'ultimo tornato al suo posto si è lasciato andare ad uno sfogo scurrile. L'intera classe del talent è stata convocata davanti alla commissione di canto per assistere al provvedimento disciplinare dato a Wax da Arisa. Non è stato un momento semplice per il giovane allievo che ha accusato addirittura un22, Wax: discussione einNel daytime di22 andato in onda oggi su ...