Primavera | Frustalupi dopo Napoli-Bologna | “Miglior partita | vittoria meritata dopo l’Ajax”

Nell'ultimo turno i rossoblu hanno superato 2 - 1 il Napoli di. PROBABILI FORMAZIONI LECCE CAGLIARIQualche ballottaggio da valutare nelle probabili formazioni della diretta ...Napoli - Bologna- DIRETTA Di seguito il live testuale di Napoli - Bologna: Termina il match! Seconda vittoria in campionato per gli azzurrini di. Felsinei battuti 3 - ...Napoli Primavera – Ottima vittoria per gli azzurrini di Frustalupi al centro sportivo di Cercola contro il Bologna, risultato netto di 3-0. Decidono le reti di Obaretin, Iaccarino dal dischetto e per ...Il Napoli primavera vince 3 a 0 contro il Bologna allo stadio di Cercola. Nel finale spazio anche ad Alastuey, neo acquisto degli azzurri.