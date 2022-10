Presidenziali in Austria | il “Mattarella” di Vienna verso la riconferma

(Di domenica 9 ottobre 2022) Seggi aperti inper le elezioni. Chiamati alle urne, domenica 9 ottobre, sono 6.363.489 cittadini aventi diritto al voto. Favorito per la rielezione è il capo di Stato uscente, Alexander Van der Bellen. Settantotto anni, viennese di padre russo e madre estone fuggiti dalla Russia, Van der Bellen sfida altri 6 candidati. Secondo le previsioni dei sondaggisti potrebbe farcela al primo turno evitando così il ballottaggio di novembre. Dovrà superare il 50% dei consensi. Nel corso della campagna, “Sasha“, come moltici chiamano il capo di Stato uscente, nella sua carriera politica è stato prima socialista e poi ecologista. Sei anni fa vinse la corsa all’Hofburg (il Quirinale di) al ballottaggio contro l’ultranazionalista Norbert Hofer per meno di 350mila voti. Van der Bellen ha impostato ...

Van der Bellen ha vinto le elezioniincon il 56,2% dei voti. Quasi un plebiscito per il presidente uscente, che non toglie meriti all'impresa del Partito del Birra . La creatura di Dominik Wlazny, alle prime ...Sei anni fa Norbert Hofer, il collega di partito di Rosenkranz, era in testa dopo il primo turno con il 35%, ma ledel 2016 furono molto diverse. I popolari Oevp e i socialdemocratici ...