Napoli | Simeone | ' Mi sento come i napoletani | che carica mi danno'

Quinta vittoria di fila delin campionato: gli azzurri confermano il loro momento eccellente piegando per 4 - 1 la Cremonese allo Zini. Uno dei protagonisti del match, Giovanni, autore della rete decisiva, ha ...L a prestazione ci ha premiati eha fatto un grande gol "., Spalletti applaude la Cremonese. Spalletti ha reso merito all'avversario: "La Cremonese non merita la classifica che ha e ...Meret 6 - Lucido nel liberare l'area al 29' per evitare qualsiasi genere di rischio, sicuro al 44' in presa altissima. Sul gol di Dessers è sorpreso dalla deviazione e reagisce in ritardo. Di Lorenzo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...