Mourinho fa tremare i tifosi della Roma | l’ha detto su Dybala!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 ottobre 2022) Nonostante una prestazione sottotono, laè riuscita a portarsi a casa i 3 punti questa sera battendo un buon Lecce per 2-1. Subito dopo la gara, Joseè stato intervistato ai microfoni di Dazn e ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Paulo Dybala, uscito nel secondo tempo per un problema al muscolocoscia sinistra:Dybala“Dico male per non dire molto male. Sono realista. Non sono un medico e quindi non posso prevedere i tempi di recupero, ma non escludo un suo rientro nel 2023” Poi è arrivato anche il commento a caldo sulla prestazionesquadra: “Non ricordo tante partite nella mia carriera di 11 vs 10. La squadra era stanca. Fisicamente e mentalmente. Giocare giovedì e domenica è dura. Ma questa non è una giustificazione. ...