(Di domenica 9 ottobre 2022) Oggi, già intorno alle 17 o al più tardi alle 20, lapotrebbe trovarsi a 10 punti dalla vetta dopo nove giornate di campionato, se prima l’Atalanta e poi il Napoli dovessero vincere le rispettive partite. Ce ne sarebbe abbastanza per immaginare i bianconeri già fuori dalla lottae non sembra sufficiente neppure l’appiglio della rimonta del 2015-16, quando il ritardo era di undici lunghezze al decimo turno, una situazione quasi identica a quella attuale. Vero, c’era sempre Allegri in panchina, ma aveva tutta un’altra rosa e soprattutto c’erano ben altri avversari. La sconfitta di San Siro contro il Milan è la conferma di entrambe le cose.O NO? ALLEGRI ASPETTA I SUOI BIG Massimiliano Allegri era stato schietto nella prima conferenza stampa stagionale: la...

Tornando alla, lodei debiti in Serie A non è certo ambito. Alla fine del 2021, la società ha dovuto varare il secondo aumento di capitale in due anni, stavolta per 400 milioni dopo ...... come avvenuto nella stagione dell'ultimonerazzurro. Onana convince e salva il ... a 15 punti, scavalcando lo stesso Sassuolo e nuovamente anche la, visto il risultato del big match ... JUVENTUS, SCUDETTO ADDIO E VLAHOVIC FA ANCORA FLOP Juventus, Milan. Inoltre con la sconfitta di questa sera i bianconeri hanno eguagliato un altro record negativo. Un dato negativo che rispecchia in pieno il periodo negativo dei bianconeri di Massimil ...La resa della Juve è totale e arriva poche ore dopo la lettera con cui Agnelli aveva cercato di risollevare l’umore degli azionisti, a fronte di un passivo di 254 milioni, sottolineando la competitivi ...