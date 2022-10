Il video di Meloni per la kermesse di Vox | Non siamo mostri | la gente lo capisce

Vedi Anche Piazza del Popolo gremita di persone per la manifestazione della Cgil: ildall'... Poi sevorrà arretrare sui diritti civili e del lavoro, torneremo in piazza ', c'è chi avverte. ...Se si riavvolge il nastro e si torna alla sfida per il sindaco di Milano, dominata da Giuseppe Sala contro Luca Bernardo, si incappa in un. Presentazione del candidato del centrodestra....Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento in video collegamento con Viva22.es, la festa del partito Vox in corso a Madrid. “Non abbiamo un minuto da perdere”, ha ...Dopo il vertice"ad Arcore con i leader di Forza Italia e Lega, Giorgia"Meloni comincia a vedere il traguardo per la formazione del nuovo governo. Quattro i dicasteri"andrebbero a ogni partito della co ...