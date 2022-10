F1 | Gp Giappone | Sainz a muro e ritiro Bandiera rossa

SUZUKA - Carlosva a muro ed è costretto al ritiro nel Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota della Ferrari non ha gestito la sua monoposto, andando fuori pista, complici delle condizioni veramente ......Verstappen dalla pole Max Verstappen parte dalla pole nel Gp dela Suzuka: il campione olandese sulla Red Bull ha battuto Charles Leclerc per soli 10 millesimi. Terzo in griglia Carlos...Pioggia e pista bagnata a Suzuka per il GP del Giappone che già al primo giro è ricco di emozioni. Caos alla partenza e subito bandiera rossa, con ben due auto out. Una è quella di Carlos Sainz, con ...Carlos Sainz al muro, fuori anche Albon , Vettel e Gasly. In pista la Safety – Car , errore del direttore di gara dare il via. E’ partito il Gran premio del Giappone. Leclerc ha cercato di infilare Ve ...