Al GfVip vedrei bene una seduta di gruppo | con Bellavia e i bulli a confronto guidati da psicologi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Marcosi è ritirato dal Grande Fratello Vip perché non ce la faceva più a reggere la sofferenza di essere isolato ezzato dai compagni, per la sua fragilità emotiva. Alla domanda del conduttore sul perché del loro atteggiamenti, alcuni inquilini della casa hanno risposto che pensavano che Marco fingesse e che la sofferenza facesse parte del personaggio. Altri si sono giustificati dicendo che non si capiva che soffrisse. Molti di loro lo hanno evitato nei momenti di maggiore disagio. Per mantenere il punto sui propri comportamenti ed evitare di mettersi in discussione, si può attribuire alla vittima la colpa delle proprie azioni, arrivando in casi estremi a privarla di qualità umane. La vittima non è più vista come una persona, ma come una minaccia che a quel punto è giusto isolare, maltrattare o addirittura eliminare. E’ quello che ...