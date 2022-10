Esplode camion bomba sul ponte della Crimea | video

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ecco il momento in cui unè esploso nel mezzo delche collega laal resto dell'Ucraina. Unstrategico che ora è diventato inutilizzabile e di fatto taglia fuori ed isola ancora di più la. Mosca parla di terrorismo. Kiev spiega che invece «è solo l'inizio»

Il 227° giorno di guerra in Ucraina inizia con l'allarme per i danni alla linea elettrica del reattore 6 nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma già all'alba arriva l'attacco al ponte che collega ..."Unproveniente dalla penisola di Taman è esploso sulla parte stradale del ponte di Crimea (detto anche ponte Kerch, ndr) alle 6:07 di oggi, causando l'incendio di sette serbatoi di carburante ...Esplosione e fiamme sul ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea. Secondo Mosca, a provocare quanto accaduto, un camion che "è stato fatto esplodere", riporta la Tass che cita il Comitato ...In realtà gli uomini di Zelensky si sarebbero affidati a un attacco vecchio stile, facendo esplodere un camion bomba vicino a un treno carico di serbatoi di carburante. Mosca: esplosione causata da ...