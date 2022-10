Cgil in piazza | Andrea Orlando | “Nuovo corso Pd parte anche da qui”

Ad un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia lascende ina Roma per la manifestazione 'Italia, Europa, ascoltate il lavoro'. Il corteo è partito dadella Repubblica ed è diretto versodel Popolo dove prenderà la parola ...Giorgia Meloni interviene con un post su Facebook e accusa la sinistra di scendere incontro un governo che ancora non c'è. Si ipotizza un riferimento alla manifestazione dellaina Roma , un anno dopo l'assalto di Forza Nuova alla sede di Corso Italia, e scoppia la polemica. Poi Fratelli d'Italia chiarisce. Le parole della leader di Fratelli d'Italia . La ...(Adnkronos) - "Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra - attualmente al governo - scende in piazza contro 'le politiche del governo ... Facebook da Giorgia Meloni e la manifestazione della Cgil ...L’organizzazione sindacale ha organizzato a Roma un corteo lungo le strade della Capitale e una manifestazione dal titolo: “Italia-Europa: ascoltate il lavoro” ...