Quando uscirà il concorso DSGA in Gazzetta Ufficiale | numero posti e lauree ammesse

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022) In molti si chiedonoilin. In questa settimana, qualcosa si è mosso per il via alla prossima grossa selezione pubblica che investe il mondo della scuola, anche se non propriamente per il personale docente. Ecco dunque tutte le informazioni in nostro possesso al riguardo, almeno per il momento. Ipotesi su pubblicazione bando Il passaggio saliente di questa settimana è stata la pubblicazione nelladel 3 Ottobre 2022 del Decreto con il Regolamento del. Il provvedimento indicato andrà in vigore il prossimo 18 ottobre e dunque solo dopo questa data sarà possibile vedere proprio pubblicato il bando effettivo. La finestra temporale è ...