Landini CGIL | “Meloni è giusto che governi | verrà giudicata per quello che farà” Senza risposte non esclude sciopero generale

Alladifarà gioco restare in un'area di opacità sui suoi obiettivi e sulle sue reali intenzioni. Nel disastro della politica progressista, brillerà la forza della torrea difesa ...... al centro della puntata di PiazzaPulita in onda oggi " giovedì 29 settembre 2022: il dibattito della serata sarà animato da Mauriziosegretario generale dellae il tema del lavoro sarà ...Il giudizio della Cgil si baserà sul fatto se il governo, prima di prendere le decisioni, discute e coinvolge le organizzazioni sindacali e il mondo del lavoro oppure no ...A un anno dall’assalto alla Cgil da parte degli esponenti di Forza Nuova, sabato e domenica il sindacato di Maurizio Landini organizzerà una due giorni per ricordare quell’evento e aprirsi all’esterno ...