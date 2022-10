Grande Fratello Vip 7 | scontri e i nominati della puntata del 6 ottobre 2022

(Di venerdì 7 ottobre 2022) LadelVip 7 andata in onda giovedì 6è stata molto intensa, a partire dalla lettera che ha mandato in studio Marco Bellavia. Successivamente ci sono stati momenti di tensione, ma anche di tenerezza grazie a due protagonisticasa. Avviene poi uno scontro con toni alti tra il conduttore Alfonoso Signorini e Sara Manfuso, che si conclude in maniera inaspettata. Arriva poi il consueto momento delleon. Vediamo tutti i dettagli. La lettera di Marco Bellavia al GF VipLadel GF Vip 7 ha visto ancora protagonista, fin dalle prime battute, la vicenda legata a Marco Bellavia e al bullismo. Alfonso Signorini ha fatto sentire una lettera inviata dall’attore che ha lasciato tutti ...

Uno dei momenti più toccanti della sesta puntata delVip è stato l'incontro tra Elenoire Ferruzzi e la mamma . Un incontro emozionante che ha commosso tutti, e in particolare la forza della signora Giovanna che ha difeso la figlia in ...La ballerina: 'Non avevo visto il gradino'Le anticipazioni, rilasciate da “ Mattino Cinque ” condotto da Federica Panicucci, hanno annunciato la presenza di Marco Bellavia durante la diretta del 6 ottobre del “ Grande Fratello Vip “. L’ex con ...Televoto Grande Fratello Vip percentuali oggi. Nella puntata del 6 ottobre del Grande Fratello Vip non si è tenuto il televoto ...