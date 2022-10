Calciomercato.com

... Milan Skriniar - Samir- Francesco Acerbi I giocatori dell'Inter e la crisi dell'Inter ...: Lo abbiamo sempre detto, da giornate, tutti questi atteggiamenti ti portano a non essere ...... Sky Calcio Club, in studio Fabio Caressa, Beppe, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco ... SAMIRDifensore centrale di destra: MILAN SKRINIAR Vai alla Fotogallery Bergomi: 'Handanovic è un leader, ma è ora di dar fiducia a Onana. Serve una scossa' Il primo giocherà in campionato, il secondo in Champions. Non è però escluso che anche da gennaio, con la Coppa Italia e le coppe europee, i due si dividano ancora la porta L’alternanza tra i pali del ...L'ex difensore e capitano dice la sua sulla questione portiere: "È una questione di scintilla, ci vuole energia" ...