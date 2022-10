Bayern Monaco | Thomas Muller non recupera per il Borussia Dortmund

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Niente sfida contro ilper. L’attaccante del, infatti, è ancora alle prese con qualche sintomo dopo la guarigione dal Covid-19 e dunque non sarà al via nel ‘Klassiker’ di Bundesliga. Per Nagelsmann, invece, sono da considerareti sia Joshua Kimmich, anche lui reduce dalla positività al virus, e Kingsley Coman dopo lo stiramento alla coscia riportato ad inizio settembre. SportFace.

DI BAVIERA (GERMANIA) - Niente "Klassiker" per Thomas Muller. Nonostante sia guarito dal Covid, l'attaccante tedesco delè ancora alle prese con dei leggeri sintomi e domani non sarà a disposizione. "Non è al 100%", conferma Julian Nagelsmann, che invece porterà con sè Joshua Kimmich, pure lui reduce dal ...Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, non sarà a disposizione di Nagelsmann nella sfida contro il Borussia Dortmund.