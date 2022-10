Banijay si allarga | in vista l’acquisizione dell’australiana Beyond

(Di venerdì 7 ottobre 2022), offerta d’acquisto per l’australianaItalia Oggi, pag. 19ha fatto una proposta vincolante perdiInternational Limited, una società di produzione di contenuti australiana quotata all’Australian Securities Exchange dal 1987. A complemento del catalogo esistente didi oltre 130 mila ore di contenuti,Rights aggiungerà altre 8 mila ore fra produzioni di terze parti e interne. L’amministratore delegato e ceo diInternational Limited, Mikael Borglund, rimarrà nel suo ruolo attuale, mentre a operazione conclusa la società diventerà una consociata interamente controllata dae le sue azioni non saranno più quotate in borsa. «Dato che la domanda di contenuti continua ...

La casa italiana, che produce la serie di Zerocalcare per Netflix, si aggiunge alle società che la divisione Kids Family dicontrollala sua divisione Kids & Family. Nel gruppo, guidato dal ceo Benoît Di Sabatino (nella foto a sinistra), attivo in Francia, Uk e Italia, entrano a far parte Movimenti Production. ...... prodotta daItalia , che segna proprio il debutto della piattaforma nel mondo dei reality. ... emittenti via satellite e piattaforme, ma sia quello che in gergo si chiama un nuovo ... Banijay si allarga nel segmento kids con Movimenti Production L'azienda, guidata da Marco Bassetti, punta all'acquisizione di Beyond International Limited per aggiungere al proprio ...