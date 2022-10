WWE | Triple H stravolge i tavoli di commento di Raw | SmackDown ed NXT

Tuttowrestling

... ma in molti pensano possa essere soltanto questione di tempo prima che decida di disputare un match in. Il Fight Pit è una stipulazione nata a NXT e cheH ha deciso di riportare nel main ..."L'aggiunta dei WarGames a Survivor Series dovrebbe rendere questo evento storico ancora più memorabile" " ha dichiaratoH su Twitter. Dove vedereSurvivor Series WarGames Il Premium Live ... WWE Planet #991 - La SuperGM Mode con Triple H La WWE sta modificando le sue squadre di commento, così come rivelato da Variety in queste ore e poi confermato da WWE.com. A partire dalla prima puntata della stagione di "SmackDown" di questa settim ...... contract from WWE chief Triple H, she joined WWE’s developmental brand NXT and she worked a number of live events. However, she was released by the company just months. But Sara and her husband ...