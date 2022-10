Zachary Quinto in American Horror Story New York tra bondage e fruste, quando andrà in onda? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il momento clou si avvicina e le prime foto mostrano Zachary Quinto in American Horror Story New York tra bondage e fruste per la gioia dei fan che lo hanno seguito già in altri suoi ruoli nella stessa serie. Dopo essere apparso in entrambe le stagioni 1 e 2 della serie antologica FX, ZZachary Quinto ora interpreta un personaggio di nome Sam e il suo primo scatto lo immortala tra bondage e fruste lasciando intendere che il suo ‘mondo’ sarà ancora quello, ma chi ci sarà con lui e qual è la trama della nuova stagione? Nel cast della stagione 11 di American Horror Story ci sarà un mix di veterani e, in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il momento clou si avvicina e le prime foto mostranoinNewtraper la gioia dei fan che lo hanno seguito già in altri suoi ruoli nella stessa serie. Dopo essere apparso in entrambe le stagioni 1 e 2 della serie antologica FX, Zora interpreta un personaggio di nome Sam e il suo primo scatto lo immortala tralasciando intendere che il suo ‘mondo’ sarà ancora quello, ma chi ci sarà con lui e qual è la trama della nuova stagione? Nel cast della stagione 11 dici sarà un mix di veterani e, in ...

