Von der Leyen | “Ue pronta a discutere price cap per produrre energia”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”L’Unione europea èun tetto per il prezzo del gas perelettricità”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von derintervenendo al Parlamento europeo riunito in plenaria pergli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir ”Putin ha usato l’come arma, causando difficoltà economiche e sociali. Le misure che abbiamo messo in atto ci forniscono un primo cuscinetto di protezione. Ora faremo un passo avanti per affrontare l’aumento dei costi energetici”, ha detto von der. ”L’Unione europea non intende pagare qualsiasi prezzo per il gas” e suggerisce di ”puntare sull’acquisto comune del gas”. Un ”primo passo verso una riforma strutturale del mercato ...

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. ''La nostra resilienza a in questi momenti è stata ..."Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell'elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell'...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo giorni di silenzi in cui ha lasciato la scena a Paolo Gentiloni e Thierry Breton entra in campo e parla a tutto campo delle ..."Dobbiamo considerare i prezzi del gas anche al di là del mercato dell'elettricità. Un simile tetto ai prezzi del gas deve essere concepito in modo adeguato per garantire la sicurezza dell'approvvigio ...