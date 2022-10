VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-GIAPPONE PER UN PRONTO RISCATTO (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Davide Mazzanti è un uomo invidiato da tanti: ha tra le mani la nazionale (forse) più forte del mondiale, ma da ieri ha un grattacapo in più al quale avrebbe preferito non dare troppa contezza. Perché la sconfitta al tiebreak contro il Brasile un po’ ha contribuito a rendere più accidentato il cammino dell’ITALIA nella seconda fase della rassegna iridata: il primato è rimasto blindato, ma da dietro in tante si stanno muovendo per provare ad andare a prendere le azzurre. Che senza nemmeno aver avuto tempo di metabolizzare quanto successo con le carioca si ritrova già chiamata a scendere sul taraflex, affrontando un GIAPPONE che non ha nulla da perdere e che anzi avrà una voglia matta di regalarsi uno scalpo prestigioso, buono anche per mettere il naso davanti alla compagine ITALIAna e prendere la vetta della pool E. Mazzanti, però, sa ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Davide Mazzanti è un uomo invidiato da tanti: ha tra le mani la nazionale (forse) più forte del mondiale, ma da ieri ha un grattacapo in più al quale avrebbe preferito non dare troppa contezza. Perché la sconfitta al tiebreak contro il Brasile un po’ ha contribuito a rendere più accidentato il cammino dell’nella seconda fase della rassegna iridata: il primato è rimasto blindato, ma da dietro in tante si stanno muovendo per provare ad andare a prendere le azzurre. Che senza nemmeno aver avuto tempo di metabolizzare quanto successo con le carioca si ritrova già chiamata a scendere sul taraflex, affrontando unche non ha nulla da perdere e che anzi avrà una voglia matta di regalarsi uno scalpo prestigioso, buono anche per mettere il naso davanti alla compaginena e prendere la vetta della pool E. Mazzanti, però, sa ...

