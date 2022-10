Ultime Notizie – Camera | giovedì 13 prima seduta | presiede Rosato

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ladei deputati è convocata13 ottobre alle 10 per ladella XIX legislatura. All’ordine del giorno figurano: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti; l’elezione del Presidente (per scrutinio segreto). In base a quanto disposto dal Regolamento, lasarà presieduta da Ettorenella sua qualità di vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

