Ucraina: Francia, no visto automatico a russi che fuggono da mobilitazione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Parigi, 5 ott. (Adnkronos) - La Francia non concederà automaticamente il visto ai russi che fuggono dalla mobilitazione parziale voluta dal presidente Vladimir Putin per aumentare l'invio di soldati in Ucraina. Lo ha detto la ministra sottosegretaria francese incaricata dell'Europa, Laurence Boone, intervistata a radio Franceinfo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Parigi, 5 ott. (Adnkronos) - Lanon concederà automaticamente ilaichedallaparziale voluta dal presidente Vladimir Putin per aumentare l'invio di soldati in. Lo ha detto la ministra sottosegretaria francese incaricata dell'Europa, Laurence Boone, intervistata a radio Franceinfo.

