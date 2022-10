Terremoto Genova | Toti | “Finora nessuna segnalazione danni”

TgLa7 : ??TERREMOTO?? La terra trema ancora a Genova! Ennesima scossa nell'entroterra di Genova, avvertita anche nel Capoluog… - RegLiguria : ?? Avvertita circa 15 min fa una forte scossa di #terremoto con magnitudo 3.5 a #Genova, con epicentro a Bargagli.… - vigilidelfuoco : ?? #Genova, ore 23:41 scossa #terremoto ML 3.5 tra i comuni di Davagna, Bargagli e Lumarzo. Evento avvertito, numero… - Radio1Rai : ??#Terremoto Due scosse hanno colpito nella tarda serata di ieri la provincia di Genova. La prima, di magnitudo 3.5,… - mcc43_ : Ieri alle 23.41 e poi alle 1.19 #terremoto zona #Genova. Non le ho avvertite come scossa, ma è stata una notte di… -

... visto che dal 22 settembre le scosse registrate ad ora sono ben 16, un fatto decisamente atipico per la zona di, classificata a basso rischio. - Una specie di boato, poi i mobili e ...OGGIM 3.5/ Ingv ultime notizie, paura a Davagna Quest'anno, il tema cardine della giornata mondiale degli insegnanti è la leadership dei docenti nella trasformazione dell'istruzione.GENOVA . Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, conferma le prime indicazioni dei vigili del fuoco. Toti, è “in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile regionale” in ...GENOVA - Sono rientrati in casa alle prime luci dell'alba molti genovesi scesi in strada dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 che intorno alle 23,41 è stata avvertita a Genova. Nonostante poc ...