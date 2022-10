Tarvisio | riprende il flusso di gas russo verso l' Italia | cosa sta succedendo | davvero?

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sono stati ripristinati dopo 4 giorni i flussi di gasdalla Gazprom all', via Austria. Lo sblocco dei rubinetti è stato reso possibile, ha spiegato l'Eni sul suo sito, grazie "alla risoluzione da parte di Eni e delle parti coinvolte dei vincoli che derivano dalla nuova normativa introdotta dalle autorità di regolamentazione austriache". Le forniture erano state interrotte lo scorso primo ottobre - spiegava la societàna - per "la dichiarata impossibilità di trasportare il gas attral'Austria" motivata da Gazprom. Dietro, un cavillo burocratico risolto grazie al pagamento di 20 milioni di euro da partena. Nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi aveva annunciato che la società avrebbe pagato un deposito cauzionale di 20 milioni di euro alla ...

Così aveva spiegato il 3 ottobre scorso il ceo di Eni Descalzi: Flussi di gas russi cruciali per l'inverno Dunque tornano i flussi in entrata da Tarvisio (al confine tra Friuli e Austria) del metano. Claudio Descalzi aveva spiegato che Il problema del metano che non transitava da Tarvisio "non era dovuto a fattori geopolitici, ma al fatto che Gazprom avrebbe dovuto dare una garanzia fisica". Tornano i flussi in entrata di gas dalla Russia tramite Tarvisio, che attualmente rappresenta il 10% circa dell'import italiano. Gazprom e gli acquirenti di gas dall'Italia hanno trovato un accordo. Il trasporto del gas russo attraverso il territorio austriaco è ripreso.