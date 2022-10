Sampdoria, Stankovic ha incontrato Ferrero: il retroscena (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Stankovic ha accettato la Sampdoria, ma c’è un clamoroso retroscena secondo cui il serbo avrebbe incontrato a Milano anche Ferrero Stankovic ha accettato la Sampdoria, ma c’è un clamoroso retroscena secondo cui il serbo avrebbe incontrato a Milano anche Ferrero. L’ex Patron che non avrebbe più voce in capitolo con il club avrebbe incrociato Stankovic vicino a San Siro salvo poi ripartire per Roma. Stankovic avrebbe ribadito la sua volontà di accettare l’offerta blucerchiata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022)ha accettato la, ma c’è un clamorososecondo cui il serbo avrebbea Milano ancheha accettato la, ma c’è un clamorososecondo cui il serbo avrebbea Milano anche. L’ex Patron che non avrebbe più voce in capitolo con il club avrebbe incrociatovicino a San Siro salvo poi ripartire per Roma.avrebbe ribadito la sua volontà di accettare l’offerta blucerchiata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

