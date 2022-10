Pronti a discuterne | Boschi | apertura decisiva al centrodestra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Onorevole, non è un po' ingeneroso definire «finito» - come ha fatto Matteo Renzi - un partito, il Pd, che vi ha dato tanto e che ha preso più del doppio dei vostri voti? «Purtroppo è la verità. Il Pd ha terminato la sua corsa perché nel giro di qualche mese dovrà scegliere se stare con Conte o con i riformisti, con il reddito di cittadinanza o con il JobsAct. E a quel punto la divisione sarà inevitabile. Non è un problema di voti presi ma di strategia per il domani. Il Pd ha preso il 19% ma è il partito del passato, noi l'8% ma siamo il partito del futuro». Pensate che una parte dei dem passerà con voi? «Non so quanti amministratori e parlamentari passeranno con noi nei prossimi dodici mesi. Ma so che alle Europee passeranno con noi molti elettori che non si riconoscono nella linea Conte- Bettini-D'Alema». Anche per voi, però, i risultati ...