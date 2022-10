Premio Nobel per la chimica 2022 a Carolyn Bertozzi, Morten Meldal e Barry Sharpless (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Grazie alla loro tecnica, ha spiegato la Reale Accademia Svedese per le Scienze, "è possibile assemblare i mattoni delle molecole in modo rapido ed efficiente". Sharpless aveva già vinto nel 2001 Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Grazie alla loro tecnica, ha spiegato la Reale Accademia Svedese per le Scienze, "è possibile assemblare i mattoni delle molecole in modo rapido ed efficiente".aveva già vinto nel 2001

SkyTG24 : Premio Nobel per la Pace 2022, anche Zelensky e Greta Thunberg tra i canditati - DavidPuente : Il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato a uno dei medici candidati durante le scorse elezioni, come un Fr… - ilpost : Il Nobel per la Medicina è stato assegnato al biologo svedese Svante Pääbo, «per le sue scoperte sul genoma degli o… - EnginesAndRoses : RT @Ultimo_Samurai_: Il futuro premio #Nobel per la #Pace firma un decreto contro la #Pace. Ma di cosa stiamo parlando? #Zelensky #Ucrai… - le_scienze : Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato a Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal e K. Barry Sharpless 'per lo… -