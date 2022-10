Perché Elisa D’Ospina ce l’ha con Giovanni Ciacci? Lo screzio risale al 2013

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)cecon? Come già abbiamo avuto modo di vedere la conduttrice si è scagliata contro lo stylist rispondendo ad un tweet di Simona Ventura in cui aveva scritto: “si è fatto riconoscere” con “Eh che c**o! Le persone si rivelano prima o poi”.Simona Ventura cecon? Loal 2017 https://t.co/EXh5mIjcZU #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 5, 2022 Ma se gli screzi fra Super Simo erisalgono al 2017 ed al 2019, quello fra il pizzetto blu più famoso d’Italia edè più datato. A ...