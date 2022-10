Lavoro, fame e fiducia: come il Napoli e Spalletti sono riusciti a riconquistare i tifosi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Perdere una bandiera durante una sessione di calciomercato ci può stare. Perderne tre insieme ad altri elementi fondamentali per la rosa fa male. Portare avanti una campagna acquisti del genere per poi dominare in Italia e in Europa è solo da SSC Napoli che, dopo l’ennesima vittoria, europea e per giunta straripante, può finalmente dire di aver riconquistato a pieno il proprio popolo; oltre all’aver anche fatto ricredere gli scettici che davano per spacciati gli azzurri ad inizio stagione. Fra chi parlava di settimo posto e chi addirittura invocava la Serie B, mister Luciano Spalletti insegnava calcio ai nuovi arrivati in quel di Dimaro e Castel di Sangro. Poi, proteggendo i propri uomini dalle critiche, ha lavorato sulla fame di vittorie di un gruppo giovane e determinato, sin da subito apparso insidioso e voglioso di imprimere il ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Perdere una bandiera durante una sessione di calciomercato ci può stare. Perderne tre insieme ad altri elementi fondamentali per la rosa fa male. Portare avanti una campagna acquisti del genere per poi dominare in Italia e in Europa è solo da SSCche, dopo l’ennesima vittoria, europea e per giunta straripante, può finalmente dire di aver riconquistato a pieno il proprio popolo; oltre all’aver anche fatto ricredere gli scettici che davano per spacciati gli azzurri ad inizio stagione. Fra chi parlava di settimo posto e chi addirittura invocava la Serie B, mister Lucianoinsegnava calcio ai nuovi arrivati in quel di Dimaro e Castel di Sangro. Poi, proteggendo i propri uomini dalle critiche, ha lavorato sulladi vittorie di un gruppo giovane e determinato, sin da subito apparso insidioso e voglioso di imprimere il ...

