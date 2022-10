Juve | Allegri | ' Nello spogliatoio c' era un silenzio'

aspetta di capire le condizioni con due sfide fondamentali dietro l'angolo, ovvero il Milan in campionato (sabato 8 ottobre) e il ritorno in Champions contro il Maccabi (martedì 11 ottobre).Proprio nel momento migliore del Maccabi Haifa, latrova il vantaggio: a segnare è Rabiot, che al minuto 35 segna su assist di Di Maria. A inizio ripresa gli uomini diraddoppiano con ..." Napoli show continuo ", titola così in prima pagina nell'edizione odierna Tuttosport. " Spalletti vola in testa da solo ". In apertura spazio alla Juve, che per ora decide di andare avanti con Alleg ...Stando a quanto riferito da Sky Sport la Juventus di Massimiliano Allegri recupera Arkadiusz Milik. Il polacco, in seguito ad un leggero affaticamento muscolare, nella sfida di mercoledì ...