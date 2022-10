Grillo chiama le 'brigate'. Rabbia della vittima - Cronaca - lanazione.it

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mariella Magi perse il marito Fausto Dionisi in un conflitto a fuoco con Prima Linea alle Murate: 'Ha mancato un'occasione per stare ...

Mariella Magi perse il marito Fausto Dionisi in un conflitto a fuoco con Prima Linea alle Murate: 'Ha mancato un'occasione per stare ......siSicilia. Il M5s candida Giancarlo Cancelleri. La lista prese quasi il 15 per cento (Cancelleri oltre il 18) e porta dentro l'Ars 15 deputati. Per lanciare la volata al suo candidato...Il comico scavalca Conte e chiama a raccolta i percettori dell'assegno grillino: Vogliono renderlo illegale e fare la guerra ai poveri, lavorate per la comunità Francesco Specchia 04 ottobre 2022 a a ...Più di un decennio sull'ottovolante. La fondazione a Milano del 2009, poi un'ascesa che sembrava inarrestabile, la crisi e la rinascita con Giuseppe Conte. Oggi però dei vecchi militanti del M5s non r ...