Di Lorenzo: «Sono andati via grandi giocatori, grandi personalità e questo ha responsabilizzato tutti» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nel post partita di Ajax-Napoli 1-6, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Ha parlato del cambiamento del gruppo dopo le partenze di alcuni big nel mercato estivo. E’ stata un’occasione per tutti di assumersi maggiori responsabilità, ha detto. Di Lorenzo ha anche elogiato l’apporto dei nuovi arrivati sul mercato, qualcosa che nessuno si aspettava sarebbe stato così determinante. Ed ha anche attribuito i meriti dei risultati all’allenatore, Luciano Spalletti, che è stato capace di tenere tutti sulla corda e che dà a tutti la possibilità di dare il proprio contributo alle vittorie che il Napoli sta portando a casa. «Sono andati via grandissimi giocatori, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nel post partita di Ajax-Napoli 1-6, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di. Ha parlato del cambiamento del gruppo dopo le partenze di alcuni big nel mercato estivo. E’ stata un’occasione perdi assumersi maggiori responsabilità, ha detto. Diha anche elogiato l’apporto dei nuovi arrivati sul mercato, qualcosa che nessuno si aspettava sarebbe stato così determinante. Ed ha anche attribuito i meriti dei risultati all’allenatore, Luciano Spalletti, che è stato capace di teneresulla corda e che dà ala possibilità di dare il proprio contributo alle vittorie che il Napoli sta portando a casa. «viassimi, ...

Ruffino_Lorenzo : Nel prossimo Parlamento le donne saranno sensibilmente sottorappresentate. Azione e Italia Viva sono il partito che… - MirtaGranda : Sono stata ricevuta dal sindaco di #Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, insieme all'artista cubano @larsaavedra e ai cubani… - napolista : Di Lorenzo: «Sono andati via grandi giocatori, grandi personalità e questo ha responsabilizzato tutti» A Sky: «Nes… - CamiSally96 : @ncorrasco È una tesi che non regge perchè sono gli stessi con cui hai vinto trofei gli anni precedenti. Il Napoli… - Rocc0_O1 : Godo, si esalta per qualsiasi cosa ma appena gli fai notare un suo strafalcione impazzisce e ti censura. Nessun pas… -