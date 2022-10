Degrado e inciviltà al parco di Loreto | “Le autorità intervengono | ma i problemi restano”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bergamo. Sporcizia, vandalismo,: non esattamente le parole che si vorrebbero associare a unpubblico cittadino. A denunciare la situazione diè un abitante del quartiere di, che ha notato e documentato il poco rispetto della cosa pubblica. “Gentilissimo direttore, gentilissima redazione, sono un cittadino di Bergamo, città in cui vivo con la mia famiglia. Vi scrivo perché ho a cuore il quartiere in cui sono nato,, da tempo vittima di fenomeni di vandalismo e atti di. In particolare, mi riferisco al parchetto del Passaggio del Filatoio, creato per essere un luogo di ritrovo e sviluppo del senso di comunità, ma che nei fatti è diventato un punto di incontro per persone, soprattutto giovani, per nulla inclini al rispetto delle ...