Corinne Clery | l’immenso dolore per il lutto | “Tumore al seno…” | Lacrime a fiumi

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)si è confessata come mai prima d’ora punto nel corso di un’intervista a storie italiane, La donna ha raccontato il grandeche si è ritrovata ad affrontare a causa di un. Ecco tutti i dettagli. La trasmissione di Rai 1, Storie italiane, condotta da Eleonora Daniele, ha avuto l’onore di ospitare in studio. L’attrice ha voluto ripercorrere tutta la sua carriera, partendo proprio dagli esordi. Al riguardo ha dichiarato di non rinnegare assolutamente nulla di quanto fatto in passato. Ai tempi in cui era considerata un’icona sexy, viveva tutto quel ruolo senza avere alcun tipo di angoscia e senza farsi problemi. All’epoca vi era molta più libertà al riguardo. L’attrice ha sempre mostrato di avere sensualità, carisma e una bellezza ...