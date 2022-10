(Di martedì 4 ottobre 2022) Da quando è tornato nel 2020 dalle sue problematiche fisiche,ha letteralmente dominato la scena in WWE. E’ diventato campione indiscusso a Wrestlemania battendo Lesnar ed ha messo al tappeto la quasi totalità del roster di Stamford. Nella giornata di oggi ha raggiunto ungrandioso. L’uomo dei record, nella giornata di oggi, ha infatti festeggiato ben 6 mesi da campione Universale. Un. Staremo a vedere se in quel di Crown Jewel, Logan Paul sarà capace di detronare il Tribal Chief.

Zona_Wrestling : WWE: Roman Reigns raggiunge un altro importante traguardo - SpazioWrestling : WWE: Novità sull'apparizioni di Roman Reigns #RomanReigns #WWE -

Spazio Wrestling

Logan Paul affronteràReigns aCrown Jewel Una scelta che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan sui social, ma che risulta perfettamente coerente con l'impegno delladi espandersi a ......a Clash at the Castle a Cardiff doveReigns è riuscito a mantenere l'Undisputed Universal Championship grazie all'interferenza del cugino Solo Sikoa, superstar di NXT 2.0. Dove vedere... WWE: Superstar batte Roman Reigns e la Bloodline, ma tutti attendono Bray Wyatt Da quando è tornato nel 2020 dalle sue problematiche fisiche, Roman Reigns ha letteralmente dominato la scena in WWE. E' diventato campione indiscusso a Wrestlemania battendo Lesnar ed ha messo al tap ...Seth Rollins e Jon Moxley, conosciuto in WWE con il nome di Dean Ambrose, hanno condiviso anni d’oro in quel di Stamford quando entrambi insieme a Roman Reigns facevano parte di una delle stable piu’ ...