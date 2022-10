Volkswagen Caddy Vista - Ecco la versione attrezzata della Handytech

(Di martedì 4 ottobre 2022) L'italianapresenterà al REAS di Montichiari unasviluppata in collaborazione con Allied Mobility e già omologata in Europa secondo le normative vigenti. La base è quellanuova generazione, adattata per il trasporto di persone in carrozzina senza alterare il design esterno e la funzionalità. Nella parte posteriore è stato infatti integrato un piano ribassato con una rampa in alluminio servoassistita da 400 kg di portata e un verricello: una volta a bordo, la carrozzina viene fissata in posizione e la rampa non blocca la visuale in abitacolo. Inoltre, sono disponibili allestimenti con quattro o cinque posti a sedere tradizionali. La rampa mobile. Quando non viene trasportata la carrozzina, la...

Luca_Zunino : RT @omnifurgone: Un camper da meno di 30.000 euro? Ecco Weekender 2 su base Caddy - omnifurgone : Un camper da meno di 30.000 euro? Ecco Weekender 2 su base Caddy - AutoaronaIT : ???????????????????? ?????????? ??.?? ?????? ?????? ???? ?????????????? ???????????????? ????????, NUOVO, Diesel, cambio Manuale, colore Bianco Candy… - AutoaronaIT : ???????????????????? ?????????? ??.?? ?????? ?????? ???? ?????????????? ?????? ??????????????????????, del 2018, € ????.??????, Diesel, cambio Automatico, colore Gri… -

Quattroruote

L'italiana Handytech presenterà al REAS di Montichiari unaVista sviluppata in collaborazione con Allied Mobility e già omologata in Europa secondo le normative vigenti. La base è quella della nuova generazione della, adattata per il ...Fiore all'occhiello dello standVeicoli Commerciali al salone IAA di Hannover, assieme al Multivan Edition, alMaxi 1.5 TGI e al nuovo Amarok, l'ID Buzz Cargo coniuga le ... Volkswagen Caddy Vista: la versione attrezzata della Handytech - Quattroruote.it Christopher Schmidt, spokesperson for the German Embassy, told IOL that his diplomatic mission is in “close contact” with the South African government.Sisulu said she would engage her Cabinet colleagues in the security cluster to discuss the safety of tourists in South Africa.