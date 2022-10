Spalletti: «Sono contentissimo, ma c’è da vincere anche la prossima partita» (Di martedì 4 ottobre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport dopo Ajax-Napoli 1-6. «Mi arrivano i messaggi giusti, non è che una partita possa cambiare la vita». Sono tre partite che hanno dato segnali importanti. Il Napoli non aveva mai infilato tre vittorie consecutive in Champions, siete in testa e avete ancora margini di miglioramento. «Abbiamo fatto una buona partita, quello che conta è sempre la prestazione. Se in campionato non avessimo vinto, domenica ci sarebbero montate tutte addosso. Ti ritrovi quinto in una partita soltanto. E’ bello viverlo, ma appena finisce questa partita si inizia a pensare alla successiva, perché se non fai tre punti in quella, ci Sono squadre che vanno fortissimo in campionato, domenica troveremo una Cremonese che sarà una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ai microfoni di Sky Sport dopo Ajax-Napoli 1-6. «Mi arrivano i messaggi giusti, non è che unapossa cambiare la vita».tre partite che hanno dato segnali importanti. Il Napoli non aveva mai infilato tre vittorie consecutive in Champions, siete in testa e avete ancora margini di miglioramento. «Abbiamo fatto una buona, quello che conta è sempre la prestazione. Se in campionato non avessimo vinto, domenica ci sarebbero montate tutte addosso. Ti ritrovi quinto in unasoltanto. E’ bello viverlo, ma appena finisce questasi inizia a pensare alla successiva, perché se non fai tre punti in quella, cisquadre che vanno fortissimo in campionato, domenica troveremo una Cremonese che sarà una ...

