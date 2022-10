Sonia Bruganelli la smaschera brutalmente, mostra le prove di colpevolezza: post puntata al veleno [VIDEO] (Di martedì 4 ottobre 2022) L’opinionista Sonia Bruganelli non perdona: dopo il confronto in diretta, ha rispolverato le gravi prove a carico della concorrente. Sonia Bruganelli (fonte youtube)L’opinionista Sonia Bruganelli è una personalità divisiva e controversa, e di certo non teme di esprimere giudizi talvolta lapidari su colleghi e concorrenti del “GF Vip”. Durante l’ultima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato pesanti provvedimenti a carico del cast dopo il ritiro dal gioco dell’ex conduttore Marco Bellavia. Il volto di “Bim bum bam”, vittima di una severa depressione, ha subito la sistematica esclusione e lo scherno da parte del gruppo, e i principali responsabili sono stati epurati dal format. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, rea di aver ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 ottobre 2022) L’opinionistanon perdona: dopo il confronto in diretta, ha rispolverato le gravia carico della concorrente.(fonte youtube)L’opinionistaè una personalità divisiva e controversa, e di certo non teme di esprimere giudizi talvolta lapidari su colleghi e concorrenti del “GF Vip”. Durante l’ultima, Alfonso Signorini ha annunciato pesanti provvedimenti a carico del cast dopo il ritiro dal gioco dell’ex conduttore Marco Bellavia. Il volto di “Bim bum bam”, vittima di una severa depressione, ha subito la sistematica esclusione e lo scherno da parte del gruppo, e i principali responsabili sono stati epurati dal format. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, rea di aver ...

