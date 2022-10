“So bene che…”: Inter-Barcellona, Inzaghi vince e si sfoga in diretta (Di martedì 4 ottobre 2022) L’Inter volta pagina con la super vittoria in Champions League contro il Barcellona: nel post gara Inzaghi è senza filtri. Una reazione netta, tonda e precisa. L’Inter ruggisce e rialza la testa proprio quando serviva di più. Dopo la sconfitta contro la Roma, i nerazzurri hanno ritrovato slancio e certezze nella notte più difficile di tutte: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 ottobre 2022) L’volta pagina con la super vittoria in Champions League contro il: nel post garaè senza filtri. Una reazione netta, tonda e precisa. L’ruggisce e rialza la testa proprio quando serviva di più. Dopo la sconfitta contro la Roma, i nerazzurri hanno ritrovato slancio e certezze nella notte più difficile di tutte: Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Calha: 'Abbiamo lottato per Inzaghi, finalmente con l'atteggiamento giusto' "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sapevamo di essere forti e sapevamo di avere l'appoggio dei nostri tifosi così come contro la Roma. Oggi tutti e undici abbiamo lavorato bene, anche in difesa." L'Inter si esalta, i tifosi si dividono: alla sbarra c'è sempre lui Gran gol Chala, bene la difesa, bravi. Speriamo sia un inizio". E Alessandro incarna le divisioni nella tifoseria: "Combattuto tra la gioia della vittoria e il fatto che Inzaghi rimane."