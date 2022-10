Respinta la mozione di censura per il saluto romano: La Russa resta assessore (Di martedì 4 ottobre 2022) Milano, 4 ott – È stata Respinta la mozione di censura firmata dal capogruppo del Pd in regione Lombardia, Fabio Pizzul, sottoscritta inoltre da altri esponenti dei partiti di minoranza in consiglio regionale con la quale si chiedeva esplicitamente di “revocare la nomina ad assessore regionale” nei confronti di romano La Russa, per il saluto romano, considerato “un atto di celebrazione del fascismo”, recriminato durante lo svolgimento di un funerale. La mozione non è passata, Respinta con 48 voti su 72, facendo così rimanere in carica il fratello di Ignazio La Russa, numero due di Fratelli d’Italia. saluto romano in ricordo di uno storico militante milanese La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 ottobre 2022) Milano, 4 ott – È stataladifirmata dal capogruppo del Pd in regione Lombardia, Fabio Pizzul, sottoscritta inoltre da altri esponenti dei partiti di minoranza in consiglio regionale con la quale si chiedeva esplicitamente di “revocare la nomina adregionale” nei confronti diLa, per il, considerato “un atto di celebrazione del fascismo”, recriminato durante lo svolgimento di un funerale. Lanon è passata,con 48 voti su 72, facendo così rimanere in carica il fratello di Ignazio La, numero due di Fratelli d’Italia.in ricordo di uno storico militante milanese La ...

