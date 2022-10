Luce_news : Malika Chalhy, inizia il processo. Ma sei mesi fa la giovane ha fatto pace con la famiglia -

LA NAZIONE

Il processo è iniziato lunedì 3 ottobre, ma nessuno se n'è accorto, tranne pochi addetti ai lavori. Una prima udienza ...Il riferimento nel nome è a tutti coloro che hanno subìto discriminazioni per la loro sessualità come, giovane originaria di Castelfiorentino cacciata di casa dai genitori perché ... Caso Malika, è iniziato il processo. "Ma ora ha fatto pace con la famiglia" Un audio choc della mamma diffuso da un sito internet e il caso di Malika Chalhy, la ragazza 22enne di Castelfiorentino che dopo aver fatto coming out era stata ripudiata dalla propria famiglia, diven ...