La maestra Irene torna in cattedra a 96 anni: 'Non possiamo fare a meno della scuola' (Di martedì 4 ottobre 2022) Accade alla primaria don Milani di Tavernelle. La maestra Verdi ha partecipato alle lezioni formative dedicate all'esperienza della scuola di ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 ottobre 2022) Accade alla primaria don Milani di Tavernelle. LaVerdi ha partecipato alle lezioni formative dedicate all'esperienzadi ...

Umbria24 : Maestra Irene in cattedra a scuola a 96 anni: ve la racconto io la scuola ‘don Milani’ - TrgMedia : La maestra Irene torna in cattedra a 96 anni a Tavernelle - trasimenonline : La #Maestra Irene torna in cattedra a 96 anni a #Tavernelle - vaajuuuls03 : @irene_biancucci @s4vdade @_stef4nellii_ Non facciamo finta di non capire, la Celentano è stata più che chiara. È s… - irene_biancucci : @uotassia__ Ma è migliorato tantissimo 1 la maestra se li poteva risparmiare -