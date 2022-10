Inter-Barcellona | la decisione su Lautaro Martinez!

(Di martedì 4 ottobre 2022) A poche ore dall’inizio di, Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo viste le notizie rassicuranti provenienti dall’infermeria. I dubbi di formazione sembrano essere pochi: Onana tra i pali, difesa titolare composta dal terzetto Skriniar, De Vrij e Bastoni. Probabile impiego dal 1? minuto per Darmian, pronto a rilevare Dumfries, cosi come Mkhitaryan è pronto a completare la linea metodista insieme a Barella e Calhanoglu, facendo accomodare in panchina Asllani. A sinistra inamovibile Di Marco. I dubbi principali riguardavano il reparto offensivo, conMartinez che a ridosso della sfida ai blaugrana ha accusato un problema al flessore della coscia.InfortunioGli esami a cui si è sottoposto il toro non hanno evidenziato particolari lesioni. ...

SimoneTogna : Javier Zanetti è appena arrivato da Cracco per il pranzo UEFA tra i dirigenti dell’#inter e quelli del #barcellona. - DiMarzio : #ChampionsLeague | Le dirigenze di @Inter e @FCBarcelona a pranzo insieme - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Inter-Barcellona, l'ora di Inzaghi ?? Ferrieri Caputi: 'Arbitr… - noiverinteristi : PROBABILE INTER - BARCELLONA - FcInterNewsit : LIVE YOUTH LEAGUE - Inter-Barcellona 0-2, raddoppio di Fernandez: nerazzurri ancora sorpresi su corner -

Nuove contestazioni Malumore crescente da parte dei tifosi dell'nei confronti del presidente nerazzurro Steven Zhang, prima del classico pranzo con la delegazione del, accompagnato ...35 La linea Xavi alè chiara: largo ai giovani. Gavi e Pedro, Ansu Fati e non solo. Da un po' di tempo, sta ... L'LO MONITORA - E quest'anno - finora - è quello che ha giocato più di ...21' - Everest da scavare per l'Inter, che già qui al Breda si era trovata sotto di due gol contro il Bayern nel match d'esordio in Youth League poi concluso 2-2. 20' - ALTRO GOL DA CORNER, RADDOPPIA ...3' - E' il Barcellona, come da copione, a fare possesso palla. L'Inter si difende ordinata con la linea difensiva a quattro elementi, contrariamente a quanto scritto in distinta. 2' - Unai Hernandez ...