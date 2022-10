Gf Vip 7, Marco Bellavia torna sui social dopo aver abbandonato la Casa! (video) (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia è tornato sui social! Pochi minuti fa il conduttore di Bim Bum Bam si è mostrato su Instagram in compagnia di Filippo, il suo amatissimo figlio. Il mental coach ho pubblicato una breve storia sul suo profilo ufficiale! Molto bene, con Filippo riuniti! Nessun accenno a quanto accaduto ieri sera nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip. Marco Bellavia non ha mai pronunciato una parola di troppo contro i suoi ex coinquilini nemmeno nel corso della sua breve esperienza all’interno della Casa di Cinecittà. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 4 ottobre 2022)to sui! Pochi minuti fa il conduttore di Bim Bum Bam si è mostrato su Instagram in compagnia di Filippo, il suo amatissimo figlio. Il mental coach ho pubblicato una breve storia sul suo profilo ufficiale! Molto bene, con Filippo riuniti! Nessun accenno a quanto accaduto ieri sera nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip.non ha mai pronunciato una parola di troppo contro i suoi ex coinquilini nemmeno nel corso della sua breve esperienza all’interno della Casa di Cinecittà. L'articolo proviene da Isa e Chia.

VanityFairIt : L'umanità più brutale in scena... - MarioManca : #Gfvip 7 e il caso Marco Bellavia: Signorini fa piazza pulita, ma non basta - repubblica : Grande fratello vip, Marco Bellavia parla di depressione: bullizzato e convinto a uscire [di Giovanni Gagliardi] - tuttopuntotv : Marco Bellavia ritornerà al Grande Fratello Vip 7? Faccia a faccia con i vipponi #gfvip #gfvip7 #iostoconbellavia… - fashiongenus : Grande Fratello Vip 7 e il caso Marco Bellavia: Signorini fa piazza pulita, ma non basta -