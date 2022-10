Creattiva diventa evento internazionale | “Manifestazione sempre più grande”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 ottobre 2022) Bergamo. È tutto pronto per la nuova edizione autunnale di “”. La regina delle fiere dedicate alle arti manuali farà il suo ritorno al polo fieristico di Bergamo da giovedì 6 a domenica 9 ottobre. Anche quest’anno è atteso un pubblico numeroso, composto in prevalenza dalle tantissime appassionate del fai-da-te. “non finisce mai di stupire, riuscendo a presentare in ogni edizione delle novità molto apprezzate da un pubblicopiù fedele e proveniente da tutta Italia e in parte anche dall’estero – commenta Luciano Patelli, presidente di Promoberg –. Le 218 imprese provenienti da 15 regioni italiane e 11 nazioni straniere confermano la bontà del progetto. Un pubblicopiù fedele, proveniente da tutta Italia e – in parte – anche dall’estero. Sin dal debutto, nell’ottobre 2008, ...